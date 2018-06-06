В Голливуде состоялась премьера фильма "8 подруг Оушена": фото с красной дорожки
Вчера, 6 июня, состоялась мировая премьера долгожданного фильма "8 подруг Оушена". На событие, которое проходило в музее Метрополитен в Нью-Йорке, где частично был снят фильм, пришли лучшие звезды Голливуда.
На красной дорожке мероприятия в этот раз ликовали не привычные герои фильма "13 друзей Оушена" с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и другими, а самые известные актрисы Голливуда: Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонэм Картер, Минди Калинг и Сара Полсон.
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Главные героини фильма "8 подруг Оушена"
Энн Хэтэуэй
Хелена Бонэм Картер
Кейт Бланшетт
Сара Полсон и Сандра Буллок
Рианна
Минди Калинг
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Кинозвезды появились на премьере кинокартины в экстравагантных и очень эффектных платьях, которые удачно подчеркивали характер каждой из женщин. Красную дорожку также посетили такие выдающиеся деятели мира моды, как Анна Винтур, Хэмиш Боулс, Валентино Гаравани, Александр Ванг, а также модели Джиджи Хадид, Адриана Лима, Лили Олдридж и другие.
Аквафина
Александр Ванг
Анна Винтур
Джиджи Хадид
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Адриана Лима
Сюжет "8 подруг Оушена"
Лента – это женский спин-офф популярной трилогии о Дэнни Оушене и ограблениях, которые он совершал вместе со своими друзьями. По сюжету, сестра Дэнни Дебби Оушен только что вышла из тюрьмы. Женщина собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье. Ограбление должно произойти во время ежегодного бала Музея искусства Метрополитан.
Премьера киноленты "8 подруг Оушена" в Украине состоится 14 июня 2018 года.
"8 подруг Оушена": смотрите трейлер фильма онлайн