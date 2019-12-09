В горсовете Одессы проходят обыски: детали

В Одесской мэрии проходят обыски. Обыски проводятся в департаментах финансовой деятельности и коммунальной собственности.

Издание "Думская" сообщает, что обыски в Одесской мэрии проводит Служба безопасности Украины.

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Пока неизвестно в рамках какого уголовного дела проходят обыски.

Что известно о предыдущем обыске в Одесской мэрии

Отметим, что 22 ноября ГБР и СБУ уже приходили с обысками в Одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского головы – директор департамента финансов горсовета).

Следователей интересовало погашение долга за счет городского бюджета. Чиновники мэрии (возможно, в сговоре с коммерческими структурами) могли присвоить почти 100 миллионов гривен при погашении искусственной кредитной задолженности коммерческому банку.

По факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело.