В горсовете Одессы проходят обыски: детали
В Одесской мэрии проходят обыски. Обыски проводятся в департаментах финансовой деятельности и коммунальной собственности.
Издание "Думская" сообщает, что обыски в Одесской мэрии проводит Служба безопасности Украины.
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Пока неизвестно в рамках какого уголовного дела проходят обыски.
Что известно о предыдущем обыске в Одесской мэрии
Отметим, что 22 ноября ГБР и СБУ уже приходили с обысками в Одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского головы – директор департамента финансов горсовета).
Следователей интересовало погашение долга за счет городского бюджета. Чиновники мэрии (возможно, в сговоре с коммерческими структурами) могли присвоить почти 100 миллионов гривен при погашении искусственной кредитной задолженности коммерческому банку.
По факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело.