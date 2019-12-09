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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В горсовете Одессы проходят обыски: детали

      98 Читати новину українською
      Обыски в мэрии Одессы / ssu.gov.ua

      В Одесской мэрии проходят обыски. Обыски проводятся в департаментах финансовой деятельности и коммунальной собственности.

      Издание "Думская" сообщает, что обыски в Одесской мэрии проводит Служба безопасности Украины.

      К теме: Хищение 100 миллионов гривен: в горсовете Одессы провели обыски, – детали

      Пока неизвестно в рамках какого уголовного дела проходят обыски.

      Что известно о предыдущем обыске в Одесской мэрии

      Отметим, что 22 ноября ГБР и СБУ уже приходили с обысками в Одесскую мэрию. Тогда обыскивали кабинеты Олега Брындака (глава земельной комиссии), Инны Поповской (директор юридического департамента горсовета), а также Светланы Бедреги (заместитель Одесского городского головы – директор департамента финансов горсовета).

      Следователей интересовало погашение долга за счет городского бюджета. Чиновники мэрии (возможно, в сговоре с коммерческими структурами) могли присвоить почти 100 миллионов гривен при погашении искусственной кредитной задолженности коммерческому банку.

      По факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики СБУ Новости Одессы
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