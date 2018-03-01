В Харькове допрашивают пострадавших в ДТП на Сумской

Родственники рассказывали, что помнят с трагического вечера, 18 октября, 2017 года и как узнали о том, что не стало их родных.

Резонансная авария произошла 18 октября 2017 года, погибло 6 прохожих и столько же травмированы. На скамье подсудимых 20 летняя Алена Зайцева, которая признала свою вину и согласилась давать показания, и Геннадий Дронов, который пояснил, что суть обвинения к нему не понимает.

Читайте также: Советник главы МВД рассказал, какое наказание ожидает виновницу кровавого ДТП в Харькове

Сегодня, 1 марта, допросили Анну Комар, пострадавшую из Кременчуга, которая участвовала по видеосвязи. Девушка просто возвращалась домой на маршрутку, а дальше уже ничего не помнит. Также допросили Жанну Власенко, пострадавшую беременную девушку, которая несколько недель находилась в коме, но все же родила ребенка. Она рассказала, что ей нужна сложная реабилитация, а также ее девочке, которая систематически проходит медицинские обследования.

Добралась очень трудно из-за и погодных условий. На железной дороге не расчищена платформа. По состоянию здоровья невозможно было дойти до суда, но у меня была цель сюда попасть,

— рассказала пострадавшая в ДТП Оксана Нестеренко

Семья Зайцевых передала возмещения пострадавшим, многие отказались, однако некоторые деньги взяли, потому что нуждаются в них для реабилитации.

Следующее заседание состоится через несколько дней, 6 марта, тогда продолжат заслушивать людей, пострадавших в этой аварии. После этого будут заслушивать уже обвиняемых и свидетелей, и дальше уже анализировать и смотреть экспертизы, которые передало суду следствие.