В Харькове горела многоэтажка: один человек погиб (фото и видео)

В ночь на 6 апреля в Харькове горела 9-этажка на проспекте Гагарина. В результате горения возникло сильное задымление, которое распространилось по лестничной клеткой на верхние этажи. Возникла реальная угроза жильцам целого подъезда.

Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры на площади 25 квадратных метров. На место сразу же прибыли пожарные. За полтора часа они локализовали пожар, а еще за час времени ликвидировали его, сообщили в ГСЧС.

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Во время обследования квартиры на кухне было обнаружено тело погибшей женщины 1937 года рождения.

Для спасения пришлось использовать автолестницы

Всего к спасению людей и ликвидации огня было привлечено около 30 спасателей. А также четыре автоцистерны, две автолестницы, один специальный спасательный автомобиль газодымозащитной службы и штаб пожаротушения.

В общем с помощью автолестниц из окон квартир с 6 по 9 этажи спасены 10 человек, из которых двое – дети. На лестницах бойцы ГСЧС спасли еще 8 человек, среди которых 1 ребенок.

Спасатели помогают детям покинуть задымленный дом

Еще 11 жильцов самостоятельно эвакуировались под присмотром спасателей.

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Причина возникновения возгорания выясняется.