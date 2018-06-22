В Харькове иномарка переехала маленького мальчика: фото

22 мая, в Харькове на проспекте Тракторостроителей водитель легковушки наехал на четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершила наезд на ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на беговеле в сопровождении своей тети, которая везла коляску с малышом. Другой ребенок не пострадал,

– говорится в сообщении.

Мальчика с травмой головы госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас ребенок находится в коме.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Харькове на мальчика наехало авто, ребенок в коме