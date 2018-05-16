В Харькове иностранец жестоко убил учительницу

16 мая в Харькове в квартире обнаружили тело 53-летней местной учительницы со следами удушения. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

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Учительница не вышла на работу, поэтому чтобы проверить причину ее отсутствия, коллеги обратились в полицию.

Женщину нашли в квартире. Ее задушили, так как на шее у нее была веревка,

– сообщили в полиции.

Предварительно, правоохранители задержали 41-летнего гражданина другого государства, который делал у учительницы ремонт.

"В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она якобы была ему должна за ремонт. Между ними завязался конфликт. В результате мужчина схватил веревку и задушил хозяйку дома. Мужчина снял с женщины золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карту и скрылся", – рассказал заместитель начальника Шевченковского ОП Андрей Грязев.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.