В Харькове люди с нарушениями зрения живут в плесени в полуразрушенных стенах

Позорное отношение к людям с недостатками зрения. В Харькове жители общежития для незрячих и слабовидящих больше десяти лет живут в плесени, стены общежития разрушаются. Двухэтажка закреплена за украинским обществом слепых. Но предприятие, на котором работают эти же жильцы дома, не может найти заказ. И банально не имеет денег на ремонт. А десятки семей с детьми страдают.

В доме живут семь десятков человек, однако ни люди, ни техника не выдерживают этих условий. Все – из-за плесени и сырости. Комнаты в двухэтажном общежитии черные от грибка. Там, где нет плесени и обоев, в стенах образовались сквозные щели. В наибольшей вмещается даже коробка спичек.

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Дети здесь даже придумали себе игру. Раз в несколько дней измеряют трещины. Это общежитие построили еще в 1952 году. Здесь должны были жить работники предприятия Украинского общества слепых. Евгений – один из таких. Для полностью незрячего или слабовидящего человека заработать даже на съемное жилье – слишком трудно.

Здание до сих пор на балансе негосударственной организации. И ни один бюджет, ни местный, ни государственный, его не финансирует. А само предприятие не получает достаточно заказов для содержания общежития. Незрячие сейчас работают 3 дня в неделю и получают по 500 гривен зарплаты.

Единственный источник возможной помощи для семидесяти заложников ситуации – это дотация от Министерства соцполитики или поддержка благотворителей. Но чиновники уже несколько лет денег не выделяют. А руководство предприятия за последние 15 лет ни разу не обратилось к спонсорам.

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