11:22
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове люди с нарушениями зрения живут в плесени в полуразрушенных стенах

47 Читати новину українською

Позорное отношение к людям с недостатками зрения. В Харькове жители общежития для незрячих и слабовидящих больше десяти лет живут в плесени, стены общежития разрушаются. Двухэтажка закреплена за украинским обществом слепых. Но предприятие, на котором работают эти же жильцы дома, не может найти заказ. И банально не имеет денег на ремонт. А десятки семей с детьми страдают.

В доме живут семь десятков человек, однако ни люди, ни техника не выдерживают этих условий. Все – из-за плесени и сырости. Комнаты в двухэтажном общежитии черные от грибка. Там, где нет плесени и обоев, в стенах образовались сквозные щели. В наибольшей вмещается даже коробка спичек.

Читайте также: На Харьковщине полицейский остановил нарушителя выстрелом

Дети здесь даже придумали себе игру. Раз в несколько дней измеряют трещины. Это общежитие построили еще в 1952 году. Здесь должны были жить работники предприятия Украинского общества слепых. Евгений – один из таких. Для полностью незрячего или слабовидящего человека заработать даже на съемное жилье – слишком трудно.

Здание до сих пор на балансе негосударственной организации. И ни один бюджет, ни местный, ни государственный, его не финансирует. А само предприятие не получает достаточно заказов для содержания общежития. Незрячие сейчас работают 3 дня в неделю и получают по 500 гривен зарплаты.

Единственный источник возможной помощи для семидесяти заложников ситуации – это дотация от Министерства соцполитики или поддержка благотворителей. Но чиновники уже несколько лет денег не выделяют. А руководство предприятия за последние 15 лет ни разу не обратилось к спонсорам.

Больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Новости Харькова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сегодня, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 142
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сегодня, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 489
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сегодня, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 1622
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
288
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 2196
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук