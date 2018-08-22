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В Харькове наряды патрульных усилят бронегруппами

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После стрельбы в Харькове: наряды патрульных усилят бронегруппами
После стрельбы в Харькове: наряды патрульных усилят бронегруппами / Фото из открытых источников

После стрельбы вблизи Харьковского городского совета, в которой погиб патрульный, наряды патрульной полиции усилят бронегруппами с автоматическим оружием.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время прощания с погибшим полицейским во время перестрелки в Харьковской мэрии, передает "Интерфакс-Украина".

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Наряды патрульных с бронегруппами будут дежурить в Харькове со среды, 22 августа.

Они будут работать отдельно экипажами, реагировать на тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе преступления, связанные с применением оружия,
– отметил Фацевич.

Бронегруппы будут обеспечены защитой 4-го класса и автоматическим оружием.

Как отмечают правоохранители, впоследствии такими бронегруппами планируют усилить наряды патрульных по всей Украине.

Руководитель управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех добавил, что именно в Харькове такие бронегруппы начнут работать в трех районах.

Основные районы, которые будут отрабатываться, Московский, Киевский и Шевченковский. Будет не меньше, чем по две группы (на район – ред). Они будут прибывать именно в те места, где есть серьезная угроза жизни и здоровью граждан,
– сказал он.

Напомним, ночью против 20 августа неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. От полученного огнестрельного ранения 29-летний полицейский Дмитрий Кириенко умер. Самого нападающего правоохранителям удалось ликвидировать. С целью опознания и выяснения мотивов они опубликовали его посмертное фото.

Теги: Новости Украины Расследования Полиция Новости Харькова Стрельба возле мэрии Харькова
Источник: 24 Канал
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