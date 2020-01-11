В Харькове неизвестные взорвали банкомат: фото, видео

В одном из спальных районов Харькова в ночь на 11 января прогремел взрыв. Как выяснилось, неизвестные взорвали банкомат.

К счастью, обошлось без жертв. Деньги забрать не удалось, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

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Однако взрыв был масштабный – отделение банка сильно повреждено, сам банкомат разорвало, осколки стекла взрывной волной разнесло на несколько метров.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат: смотрите видео

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Лица подрывников устанавливаются. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

К слову, накануне прогремел взрыв в центре Львова. Из-за этого начался пожар, сгорел автомобиль. По словам владельца, подожгли его намеренно.