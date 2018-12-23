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      В Харькове нетрезвый мужчина устроил стрельбу из автомата

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      В Харькове полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу
      В Харькове полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу / Национальная Полиция

      Работники полиции Харькова задержали мужчину, который находясь в нетрезвом состоянии устроил стрельбу в Московском районе города.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харькова.

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      Отмечается, что получив сообщение о выстрелах на улице Волховской, на место происшествия срочно отправились руководители областного ГУНП, Московского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и спецподразделение "КОРД".

      Правоохранители приняли решение о введении в действие специального полицейского плана "Гром".

      Во время проведения операции бойцы спецподразделения пытались урегулировать ситуацию путем переговоров. Однако на законные требования правоохранителей прекратить стрельбу мужчина не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника.

      Предварительно установлено, что 46-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас нарушителя доставили в Московский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. За хулиганство мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

      В пресс-службе Национальной полиции Харькова отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

      Смотрите видео: В Харькове полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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