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      В Харькове отопительный сезон может так и не начаться: причины

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      Работники "Теплосетей" объявили забастовку, ведь в последний раз зарплату им выдавали еще в июне. Поэтому люди начали массово увольняться. Более того, подавать тепло в несколько районов города коммунальщики не планируют. По крайней мере пока не получат зарплату.

      15 октября в Харькове должен стартовать отопительный сезон, но работники "Тепловых" сетей отказались подавать тепло горожанам.

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      Все из-за того, что работники не получали зарплату еще с июня.

      Сегодня – нет, не будем работать. И завтра также не будем. Выйдем под Горисполком, потому что дальше уже некуда. Вот как? Банально нет. Люди скажут, что не за что доехать до работы. Хотят поработать, но денег нет,
      – подчеркнул мастер Харьковских теплосетей Георгий Матахерия.

      Работники говорят, что люди начали массово увольняться. А на некоторых участках не осталось даже бригад для выезда на аварии. 


      На некоторых участках не осталось даже бригад для выезда на аварии

      "Отопительный в городе не начнется не только по нашей причине. А потому что, вы видите, город весь раскопан. Труб во многих местах просто нет. Кроме того, что труб нет, еще и рабочих нет", – заявила мастерица Виктория Коробченко.

      Зато руководитель харьковских теплосетей говорит: долги перед работниками свыше 100 миллионов гривен. Все из-за прошлогоднего пересмотра тарифов. Однако местные антикоррупционеры видят другую причину долгов.

      На наш взгляд, неэффективное управление этим коммунальным предприятием привело к большим убыткам, к долгам коммунального предприятия,
      – отметил представитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

      16 октября на сессии горсовета, возможно, выделят предприятию дотации из бюджета. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера" отметил, что в целом Украина готова к началу отопительного сезона. Исключением являются только два города – это Смела (Черкасская) и Новый Раздел (Львовская область).

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Отопительный сезон
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