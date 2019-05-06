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      В Харькове подстрелили майора полиции: он в тяжелом состоянии

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      Место, где произошла перестрелка между сотрудником полиции и другим мужчиной
      Место, где произошла перестрелка между сотрудником полиции и другим мужчиной

      В Харькове в результате бытового конфликта между сотрудником полиции и другим мужчиной произошла стрельба. Правоохранители госпитализировали с ранениями головы, шеи и поясничного отдела.

      Инцидент произошел около 8 часов утра на проспекте Победы, 64. По одной из версий, причиной стрельбы стал бытовой конфликт, который возник из-за автомобиля.

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      В сотрудника полиции стреляли из револьвера резиновыми пулями с близкого расстояния. Майор получил шесть огнестрельных ранений. Сейчас состояние раненого оценивается как тяжелое. Мужчину оперируют.

      "Пострадавшему 35 лет. Он получил ранения головы, шеи и поясничного отдела. Имеет подкожные гематомы и не тяжелые ранения мягких тканей", – сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

      Правоохранители уже обнаружили 41-летнего мужчину, который стрелял. Его доставили в отделение полиции и уже допрашивают.

      По факту конфликта открытое уголовное производство по статье "Хулиганство". Виновнику грозит от трех до семи лет заключения.

      Видеокомментарий спикера полиции Харьковщины Елены Баранник:

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Оружие Криминальные новости Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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