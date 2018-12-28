В Харькове полиция схватила 20 уголовных авторитетов, пока те поминали соратника

Харьковские полицейские задержали 20 уголовных авторитетов, которые собрались на поминках местного "вора в законе" Васи Коржа.

Об этом сообщил председатель харьковского управления Нацполиции Олег Бех.

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Во время встречи бандиты хотели распределить "общак" и договориться между собой о преступной деятельности в регионе.

Лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Коржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности,

– отметил Бех.