В Харькове полиция схватила 20 уголовных авторитетов, пока те поминали соратника
Харьковские полицейские задержали 20 уголовных авторитетов, которые собрались на поминках местного "вора в законе" Васи Коржа.
Об этом сообщил председатель харьковского управления Нацполиции Олег Бех.
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Во время встречи бандиты хотели распределить "общак" и договориться между собой о преступной деятельности в регионе.
Лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Коржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции. Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности,
– отметил Бех.