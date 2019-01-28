В Харькове полностью выгорел торговый центр: видео

В ночь на 28 января в Харькове загорелся торговый центр "Мираж" по улице Академика Павлова. Жертв и пострадавших нет.

Вызов в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступил в 3 часа 42 минуты, сообщили в коментарии 24 каналу в пресс-службе ведомства.

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До приезда пожарных огонь охватил 360 квадратных метров здания. Речь идет о возгорании арендованных помещений на первом, втором и третьем этажах.

В 5 часов утра огонь локализовали. Однако по состоянию на 8:30 утра полностью огонь еще не ликвидировали. На месте до сих пор дежурят спасатели.

Причины возгорания устанавливаются.