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      В Харькове полностью выгорел торговый центр: видео

      351 Читати новину українською
      Пожар в ТРЦ "Мираж" в Харькове
      Пожар в ТРЦ "Мираж" в Харькове / Screenshot

      В ночь на 28 января в Харькове загорелся торговый центр "Мираж" по улице Академика Павлова. Жертв и пострадавших нет.

      Вызов в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступил в 3 часа 42 минуты, сообщили в коментарии 24 каналу в пресс-службе ведомства.

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      До приезда пожарных огонь охватил 360 квадратных метров здания. Речь идет о возгорании арендованных помещений на первом, втором и третьем этажах.

      В 5 часов утра огонь локализовали. Однако по состоянию на 8:30 утра полностью огонь еще не ликвидировали. На месте до сих пор дежурят спасатели.

      Причины возгорания устанавливаются.

       

      Теги: Новости Украины Новости Харькова ГСЧС Пожар
      Источник: 24 Канал
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