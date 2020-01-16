В Харькове в упор расстреляли мужчину, киллер сбежал: фото 18+

В Харькове возле подъезда жилого дома неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, вследствие чего тот скончался. Сам убийца сразу же скрылся с места преступления. Происшествие случилось на улице Танкопия вечером 16 января.

Для задержания киллера правоохранители ввели специальную операцию "Сирена", сообщает полиция.

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Издание 057 сообщает, что мужчине стреляли в живот. Всего из пистолета с глушителем было выпущено 5 или 6 пуль. Пострадавший скончался еще до приезда медиков.

Соседи рассказали, что покойному было сорок лет, у него остались жена и двое детей. Предположительно, звали мужчину Виталием Шульгой.

Правоохранители также рассказали о приметах нападавшего. На вид ему около тридцати, а рост – 175-177 сантиметров. Парень был спортивного телосложения и одет в черную куртку с высоким воротником до глаз. Полиция просит харьковчан сообщать, если они увидят кого-то, кто подходит под это описание.

На месте происшествия сейчас работает руководство областной полиции, следователи, эксперты и кинологи. Они устанавливают все обстоятельства инцидента. Из-заа умышленного убийства уже открыли уголовное дело. Киллеру может грозить пожизненное заключение.

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