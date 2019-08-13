В Харькове врач-нарколог продавал наркотики пациентам

В Харькове нарколог открыл незаконный бизнес. Мужчина торговал рецептами на наркотические лекарственные средства без осмотра пациента.

34-летний врач-нарколог получал в среднем 400-500 гривен за один выписанный рецепт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

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Врач на протяжении нескольких месяцев незаконно выдавал рецептурные бланки людям, которые не имели никаких оснований на получение наркотических препаратов. Мужчина не проводил осмотр даже для того, чтобы убедиться, можно ли человеку такие лекарственные средства принимать.

Во время обысков на рабочем месте мужчины нашли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов, которые подтверждают незаконную деятельность врача.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.



Врач-нарколог в Харькове продавал наркотики



Один рецепт на наркотические препараты стоил 400-500 гривен