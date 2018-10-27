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      В Харькове вспыхнуло студенческое общежитие: пострадали 5 человек

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      В Харькове в студенческом общежитии вспыхнул пожар
      В Харькове в студенческом общежитии вспыхнул пожар / ГСЧС в Харьковской области

      Утром 27 октября в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники вспыхнул пожар. С диагнозом незначительное отравление угарным газом в больницу отправили 6 студентов.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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      По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Из-за сильного задымления необходима срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что студенты пытались сначала потушить пожар самостоятельно.

      "Личным составом подразделений ГСЧС было спасено 5 человек, а также эвакуированы 35 человек", – рассказывают спасатели.

      Сообщается, что в результате пожара пострадали 6 человек: 3 студентов из комнаты, где возник пожар и еще 3 ребят из других комнат. С диагнозом незначительное отравление угарным газом были доставлены в отделение токсикологии городской больницы для обследования.

      Всего для ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 спасателей личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

      Пожар в студенческом общежитии в Харькове:

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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