В Харькове вспыхнуло студенческое общежитие: пострадали 5 человек

Утром 27 октября в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники вспыхнул пожар. С диагнозом незначительное отравление угарным газом в больницу отправили 6 студентов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

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По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Из-за сильного задымления необходима срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты пытались сначала потушить пожар самостоятельно.

"Личным составом подразделений ГСЧС было спасено 5 человек, а также эвакуированы 35 человек", – рассказывают спасатели.

Сообщается, что в результате пожара пострадали 6 человек: 3 студентов из комнаты, где возник пожар и еще 3 ребят из других комнат. С диагнозом незначительное отравление угарным газом были доставлены в отделение токсикологии городской больницы для обследования.

Всего для ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 спасателей личного состава ГСЧС. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Пожар в студенческом общежитии в Харькове: