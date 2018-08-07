В Харькове за неделю от бешеных животных пострадали 3 человека

За неделю на одной улице Харькова – Колосистой произошло два случая с нападением бешеных животных. От укусов пострадали три человека. Всего с начала года в регионе зафиксировали 66 случаев заражения, больше половины из которых – кошачьих.

Об этом информирует newsroom.kh.ua.

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Отмечается, что во время первого инцидента на территорию частного сектора забежала бродячая кошка. При попытке поймать животное пострадали два человека. Животное поместили под ветеренарный надзор, однако через некоторое время кошка умерла.

Другой случай произошел через несколько дней на той же улице: на этот раз свою хозяйку покусал домашний кот.

Всего с начала 2018 года в регионе было зафиксировано 66 случаев заражения животных бешенством. В 34-х из них опасное заболевание обнаружили у котов, в 20 - у собак, в число "пострадавших" также вошли лисы, куницы и коровы.