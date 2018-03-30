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В Харьковской области зафиксировано массовое инфекционное заболевание среди детей

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Госпитализация детей
Госпитализация детей

Прокуратура занялась делом об инфекционном заболевании 44 детей в Харьковской области. Госпитализировали также и сотрудницу учебного заведения, где учатся дети.

Как сообщили в ГПУ, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заболевание учеников. Сначала в четверг, 29 марта, в сельскую амбулаторию обратились 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение.

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На следующий день, 30 марта, в школу не появились 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы вместе со специалистами областной инфекционной больницы, 40 детям был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция", 4 – "кишечная инфекция".

Кроме того, с аналогичными жалобами на плохое самочувствие в Боровскую центральную больницу обратилась и сотрудница учебного заведения. Женщина госпитализирована.
Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: Новости Украины ГПУ Новости Харькова Дети
Источник: 24 Канал
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