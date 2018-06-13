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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харьковском центре крови несколько десятков пограничников стали донорами

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Дети с онкологическими болезнями становятся зависимыми от переливаний из-за многочисленных курсов химиотерапии. Поэтому единственная их надежда на выживание – это доноры. И каждый раз их жизнь зависит от сотен чужих и незнакомых людей.

Только в Харьковской областной клинической больнице №1 малышам делают около 600 переливаний в год, а это 100 литров крови.

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В этом году к "потоку жизни" присоединились и пограничники Восточного регионального управления. Они поддержали лозунг Дня донора 2018 – "Сдай кровь – поделись своей жизнью". Объединила собратьев Оксана Иванец, женщина уже в седьмой раз на донорском кресле.

Несколько лет назад в кругу моих знакомых случилось горе – заболел ребенок лейкемией. Таким образом я узнала, что такие дети есть, таких детей много,
– отметила пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.

Ежедневно в Харьковской службы крови приходят по меньшей мере 70 человек. А к Всемирному дню донора сдавать кровь и плазму записались более десятка коллективов это и студенты, и частные организации.

В очередь в Службу крови пришли 30 пограничников. Кто здесь впервые, а кто-то уже в 12 раз.

"Я сама мама. И для меня это важно. Возможно кому-то помогу. Я первый раз сдавала в 88 или 87 году", – рассказала сотрудница Государственной пограничной службы Анна Гимпилевич.

Больше смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Медицина Государственная таможенная служба Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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