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      В харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского: видео

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      Станция метро в Харькове
      Станция метро в Харькове / kharkov.ua

      В харьковском метрополитене на станции "Имени Масельского" неизвестный ударил ножом полицейского, который прибыл туда на вызов.

      19 августа двое женщин сообщили работнице метрополитена, что им угрожает пьяный мужчина, отметили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

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      На место прибыл полицейский. Он начал выяснять подробности со свидетелями инцидента, как вдруг злоумышленник достал нож и ударил им милиционера в грудь.

      Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения:

      Нападавшим оказался 52-летний мужчина, ранее судимый. Несмотря на ранение полицейский задержал мужчину и вызвал подмогу. Пока патрульный в больнице, его состояние удовлетворительное.

      В полиции уже открыли уголовное производство за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

      К слову, накануне в Киеве 18-летний парень напал с ножом на водителя такси, чтобы не платить за проезд. Кроме этого, злоумышленник забрал у таксиста личные вещи, ключи от автомобиля и скрылся.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова
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