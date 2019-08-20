В харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского: видео

В харьковском метрополитене на станции "Имени Масельского" неизвестный ударил ножом полицейского, который прибыл туда на вызов.

19 августа двое женщин сообщили работнице метрополитена, что им угрожает пьяный мужчина, отметили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

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На место прибыл полицейский. Он начал выяснять подробности со свидетелями инцидента, как вдруг злоумышленник достал нож и ударил им милиционера в грудь.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения:

Нападавшим оказался 52-летний мужчина, ранее судимый. Несмотря на ранение полицейский задержал мужчину и вызвал подмогу. Пока патрульный в больнице, его состояние удовлетворительное.

В полиции уже открыли уголовное производство за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

К слову, накануне в Киеве 18-летний парень напал с ножом на водителя такси, чтобы не платить за проезд. Кроме этого, злоумышленник забрал у таксиста личные вещи, ключи от автомобиля и скрылся.