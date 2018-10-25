В индийском университете откроют юридический курс на основе книг "Гарри Поттер"

Ведущий университет Индии внедрил курс, в котором будут изучать юридические законы на примере книг о Гарри Поттере.

Как сообщает Громадське, такой эксперимент предложил профессор Шувик Кумар Гуха. Он считает, что курс, адаптированный под всемирно известную "Поттериану", поможет поощрять студентов креативно мыслить.

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Новый курс называется "Взаимодействие между фантастической литературой и правом: специальный фокус на "Поттериане" Джоан Роулинг". Начнется он в декабре 2018 года, пока его будет изучать полный класс, который составляет 40 студентов. Однако ученики просят профессора расширить этот курс, чтобы как можно больше студентов могли посещать его.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и орден Феникса"

Этот курс будет использовать роль закона в фантастическом вселенной и сравнивать его с реальными проблемами в жизни.