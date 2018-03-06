В Испании художница создает шедевральные рисунки на купюрах: фото

Молодая испанская художница Мари Ролдан по-особенному разрисовывает европейские купюры.

Для своего творчества Мари Ролдан выбирает мировые шедевры признанных художников. Картины девушка воспроизводит на банкнотах евро. Красочные рисунки, которые гармонично сочетаются с цветами купюр, художница фотографирует и выставляет на странице Instagram

Читайте также: Художница создает невероятные картины из обычных ниток

Таким образом Мари Ролдан вносит поэзию в мир денег. Сейчас девушка уже воспроизвела картины легендарных Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Сандро Ботичелли, Кацусики Хокусай, Рене Магритта.