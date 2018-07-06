В Японии злоумышленники заработали миллионы на любителях порно

В Японии разоблачили группировку мошенников, которые устанавливали на порно-сайты программу-вымогатель, который требовал от пользователей оплатить услуги порталов. За несколько лет злоумышленники получили от жертв 920 миллионов иен (около 8,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает издание Asahi Shimbun.

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Полиция арестовала 11 мужчин, задействованных в преступной схеме. Они наладили сложную систему, состоящую из нескольких подставных порносайтов.

Вредоносная программа загружалась на компьютеры при попытке воспроизведения эротических роликов. Предупреждение компьютера об опасной загрузке пользователи, как правило, игнорировали, так как мошенники заманивали их баннером "Если вы нажмете кнопку ниже, чтобы начать загрузку, видеоролики будут воспроизводиться".

После активации на экране появлялось всплывающее окно, которое требовало "обязательный" платеж за регистрацию на порносайте. Требование не исчезало с экранов даже после закрытия страниц в браузере. На заглушке также отображался номер, который якобы принимает звонки от пользователей, которые не хотели регистрироваться (видимо, это был один из методов вымогательства средств в напуганных жертв).

Сообщается, что преступники шантажировали пользователей с 2013 года. За несколько лет число их жертв превысило 10 тысяч человек.

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