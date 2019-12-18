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      В Кабмине хотят изменить налог на землю: кто от этого выиграет и что это значит

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      В Кабмине предлагают изменить налог на землю: общины могут получить до 13 млрд грн в год / Lexinform.com.ua

      Для борьбы с теневым бизнесом в украинском правительстве намерены изменить систему налогообложения земли. В Кабмине прогнозируют, что такие изменения принесут дополнительные 13 миллиардов гривен поступлений в год в местные бюджеты.

      Как отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, бизнесу придется платить налоги. По его словам, по разным оценкам существует 35-40% теневой обработки земель, передает "Громадьске".

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      Есть идея ввести единую минимальную оплату с каждого гектара. 100% идет в местный бюджет, что приведет к невозможности уклонения от уплаты налогов. По нашим подсчетам, это должно увеличить поступления в бюджет примерно на 13 миллиардов гривен в год,
      – отметил чиновник.

      В Минэкономики добавили, что подобные изменения не коснутся бизнеса, который исправно платит налоги. В частности, министр экономического развития Тимофей Милованов подчеркнул, в вопросе земли очень легко бороться с теневой экономикой, потому что земля – ​​это актив.

      "Мы через спутник можем видеть, что там что-то растет. Пусть просто каждый заплатит ту же сумму в зависимости от качества земли, конечно. Это должно быть привязано к нормативно денежной оценке", – констатировал министр.

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      Кроме того, в документе предусмотрено ограничение концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО)
      • не более 8% земли в области,
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Также в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Правда, этот вопрос должны еще вынести на референдум.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Рынок земли Тимофей Милованов Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины
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