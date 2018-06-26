В каких случаях нельзя есть малину

Малина – очень ценная ягода, она содержит большое количество витамина С, калия и магния, однако в некоторых случаях малину есть противопоказано.

Ягоды способны очистить кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, пишет "Страна Здоровья". Однако в некоторых случаях малину нельзя есть.

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Эта ягода способна вызвать кожную аллергическую реакцию, особенно если ее употреблять в больших количествах.

Не рекомендуют есть малину при гастрите, язве, а также людям, которые имеют проблемы с кишечно-желудочным трактом. Все потому, что малина может спровоцировать обострение заболеваний.

Людям с нарушением работы почек не нужно употреблять эту ягоду. Из-за того, что малина обладает мочегонным эффектом, она создаст дополнительную нагрузку на почки.

Малину нельзя есть при бронхиальной астме и при наличии полипов в носу.

К слову, в рационе каждого человека обязательно должны быть свежие фрукты и овощи, и кисломолочные продукты, последние могут эффективно укрепить сосуды.

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