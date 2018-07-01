В каких случаях нельзя увеличивать грудь: ответ врача
Увеличение груди – разновидность маммопластики, к которой прибегают, в большинстве случаев, не по заключению медиков, а по собственному желанию.
Специалист пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Александр Бородько рассказал, когда нельзя увеличивать грудь, пишет ТСН.
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Увеличивать грудь нельзя в следующих случаях:
– острые инфекционные заболевания;
– онкологические заболевания;
– мастопатия;
– нарушение свертывания крови;
– юный возраст (до 18 лет);
– лактация (увеличение груди возможно только после полного прекращения грудного вскармливания)
– сахарный диабет (при этом заболевании очень плохо заживают швы).
Хирург тоже не будет увеличивать грудь девушке, которая еще не рожала. Все потому, что молочные железы включены в гормональную цепь: гипофиз, гипоталамус, грудь, яичники и матка. От этого зависит возможность в будущем стать матерью.
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