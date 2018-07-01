В каких случаях нельзя увеличивать грудь: ответ врача

Увеличение груди – разновидность маммопластики, к которой прибегают, в большинстве случаев, не по заключению медиков, а по собственному желанию.

Специалист пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Александр Бородько рассказал, когда нельзя увеличивать грудь, пишет ТСН.

Читайте также: Как меняется вес женщины в зависимости от менструального цикла

Увеличивать грудь нельзя в следующих случаях:

– острые инфекционные заболевания;

– онкологические заболевания;

– мастопатия;

– нарушение свертывания крови;

– юный возраст (до 18 лет);

– лактация (увеличение груди возможно только после полного прекращения грудного вскармливания)

– сахарный диабет (при этом заболевании очень плохо заживают швы).

Хирург тоже не будет увеличивать грудь девушке, которая еще не рожала. Все потому, что молочные железы включены в гормональную цепь: гипофиз, гипоталамус, грудь, яичники и матка. От этого зависит возможность в будущем стать матерью.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.