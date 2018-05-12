В каких случаях необходимо отказаться от секса

По словам ученых из Калифорнийского университета, есть ряд случаев, когда нужно отказаться от интимных отношений.

В обычных условиях активная интимная жизнь способна только положительно влиять на организм и здоровье людей, пишет "Страна здоровья".

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Но есть моменты, когда стоит отказаться от секса. Одним из таких случаев является серьезный стресс. Если человек пережил подобное, то секс может поспособствовать увеличению негативных процессов с психикой

Кроме того, занятие сексом в такой период может спровоцировать появление сильной депрессии. Сексуальная близость во время стресса способствуют повышению уровня гормона окситоцина (гормон любви) в крови, что способствует развитию психически тяжелых реакций.

Этот гормон влияет на мужчин и женщин по-разному. Во время исследования ученые заметили, что у женщин, которые страдали тревожными расстройствами, имели тяжелый ПМС, депрессивное настроение или стресс, гормон в крови был повышен.

Увеличение выработки окситоцина во время секса у женщин, которые пережили стресс, может крайне неблагоприятно сказаться на их эмоциональном тонусе и состоянии психики.