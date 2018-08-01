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В каком году смертность от жары увеличится впятеро

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В каком году смертность от жары увеличится впятеро
В каком году смертность от жары увеличится впятеро / elespanol.com

Ученые из Университета Монаша подсчитали, в каком году смертность от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз.

Ученые создали математическую модель, в которой учитывали все факторы, связанные со смертностью от жары, пишет EurekAlert!

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Среди них – объем выбросов парниковых газов, таяние льдов в Арктике, способность человека адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, а также плотность населения в том или ином регионе.

Ученые прогнозируют смертельно опасную жару в 2080 году.

Наиболее пессимистичный прогноз ученые предусмотрели для австралийских городов Брисбен, Сидней и Мельбурн. Смертность с 2031 по 2080 годы увеличится на 471% в сравнении с периодом с 1971 по 2010 годы.

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В каком году смертность от жары увеличится впятеро

Значительно вырастет количество жертв в Греции, Индии, Японии и Канаде. Украину эти изменения коснутся минимально.

Ученые предупреждают, что в дальнейшем волны жары будут более интенсивными и они продлятся дольше.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделеЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Экология климат
Источник: 24 Канал
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