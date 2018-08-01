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В каком возрасте люди склонны набирать лишний вес

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В каком возрасте люди склонны набирать лишний вес
В каком возрасте люди склонны набирать лишний вес / 4oito.com.br

Британские диетологи провели эксперимент, в результате которого выяснили, в какой промежуток жизни люди быстро набирают лишние килограммы.

Во время исследования, в котором приняли участие 1000 человек, ученые учитывали изменение пищевых предпочтений, величину рабочей нагрузки и качество отношений с партнером, передает "Страна здоровья".

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В итоге они выяснили, что опасный возраст для фигуры женщин наступает в 35-40 лет. Как правило, женщины набирают вес после рождения детей.

Что касается мужчин, то проблема лишнего веса становится актуальной в период 40-45 лет. Основной причиной становится стресс на работе. Кроме того, стремление мужчин к карьерному росту ставит на задний план спортивные нагрузки, что также негативно отражается на фигуре.

Жінки схильні до повноти після народження дітей, а чоловіки у 40-45 років
Женщины склонны к полноте после рождения детей, а мужчины в 40-45 лет

 

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Ожирение исследования
Источник: 24 Канал
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