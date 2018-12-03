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      В каком возрасте нужно начинать сексуальную жизнь: советы специалистов

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      Первый секс
      Первый секс / holalleidadiari.com

      У мужчин и женщин половое созревание происходит в разном возрасте, а психологическая зрелость – вообще для каждого индивидуальна. Поэтому вопрос о начале половой жизни является очень сложным.

      Об этом в эксклюзивном комментарии рассказали врач акушер-гинеколог, врач УЗИ Галина Петренко и сексолог, женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова.

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      По словам Галины Петренко, идеального возраста нет, потому что это зависит от региона проживания (на юге девушки имеют более раннее начало полового созревания, чем на севере), культурных и религиозных предпочтений, социального статуса женщины и еще многим другим причинам.

      via GIPHY

       
      Врач акушер-гинеколог, врач УЗИ Галина Петренко
      “Но физиологически женщина полностью готова к интимным отношениям в возрасте 18-19 лет, именно в этом возрасте половые органы готовы к половым контактам, имеют естественную защиту слизистых оболочек, иммунитета, и готовность к родам в случае беременности. В отношении мужчин – физиологически мужчина готов к интимным отношениям с 15-16 лет, но чаще всего в этом возрасте мужчина еще не готов отвечать за последствия таких отношений.

      Екатерина Филиппова советует вступать в интимные отношения, когда созрели психологически. Некоторые люди уже в 16-18 лет прекрасно осознают, что секс это не только удовольствие и некий "запретный плод", но и ответственность. Так как нежелательная беременность и болезни передаются половым путем, а так же и другие неприятные сюрпризы.

       
      Сексолог, женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова
      “А другие и в 30, и 40 лет могут оставаться психологически детьми. Им свойственно избегать ответственности и "прятаться в кусты" при любых сложностях. Именно из-за таких "детей" так много одиноких, беременных, молодых девушек. Пока все базировалось только на сексе, то есть удовольствии, легко было рассуждать о "вместе до конца своих дней". А когда девушка беременеет, то есть время принять решение и жениться, то такие поклонники просто испаряются в поисках новой "большой и чистой".

      Перший секс
      В половую жизнь нужно вступать психологически зрелым людям

      Поэтому, по словам сексолога, в начале сексуальной жизни (и потом), нужно быть уверенным в партнере. Сложно назвать идеальный возраст в цифрах – нужно опираться только на собственные ощущения.

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      Теги: Публикации Статьи Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Психология Секс Мужское здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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