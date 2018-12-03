В каком возрасте нужно начинать сексуальную жизнь: советы специалистов
У мужчин и женщин половое созревание происходит в разном возрасте, а психологическая зрелость – вообще для каждого индивидуальна. Поэтому вопрос о начале половой жизни является очень сложным.
Об этом в эксклюзивном комментарии рассказали врач акушер-гинеколог, врач УЗИ Галина Петренко и сексолог, женский коуч и тренер по имбилдингу Екатерина Филиппова.
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По словам Галины Петренко, идеального возраста нет, потому что это зависит от региона проживания (на юге девушки имеют более раннее начало полового созревания, чем на севере), культурных и религиозных предпочтений, социального статуса женщины и еще многим другим причинам.
Екатерина Филиппова советует вступать в интимные отношения, когда созрели психологически. Некоторые люди уже в 16-18 лет прекрасно осознают, что секс это не только удовольствие и некий "запретный плод", но и ответственность. Так как нежелательная беременность и болезни передаются половым путем, а так же и другие неприятные сюрпризы.
В половую жизнь нужно вступать психологически зрелым людям
Поэтому, по словам сексолога, в начале сексуальной жизни (и потом), нужно быть уверенным в партнере. Сложно назвать идеальный возраст в цифрах – нужно опираться только на собственные ощущения.
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