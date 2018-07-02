В каком возрасте женщина лучше чувствует оргазм

Со слов исследователей, бурную сексуальную жизнь женщинам следует начинать после 36 лет – тогда они будут получать максимальное наслаждение от секса.

Об этом сообщает издание Health.

С помощью популярного приложения "Natural Cycles", позволяющего женщинам отслеживать менструальный цикл и планировать беременность, ученые опросили более 2500 женщин.

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Они их спрашивали о том, насколько женщины довольны своей сексуальной жизнью, насколько считают себя привлекательными и как оценивают качество оргазма. Оценок было всего три – низкая, средняя и высокая.

Участниц исследования распределили по трем возрастным группам – до 23 лет и моложе, 24-36 лет, старше 36 лет. И Проанализировав их ответы, ученые выяснили, что девушки моложе 23 лет чаще всего выбирали оценки "низко" и "средне".

У женщин в возрасте 24-36 лет чаще фигурировала оценка "средне". Зато женщины от 36 лет оценивали качество сексуальной жизни и собственную привлекательность высокой оценкой.

По их мнению, качество оргазма зависит не только от физиологии и гормонов, но и от психологической готовности. В период от 20 до 30 лет женщины много внимания уделяют внешности и проблемам социального принятия, а это не дает им возможности полностью расслабиться и отдаться чувствам.

С годами женщины и мужчины находят свое место в социуме, получают множество социальных и психологических подкреплений, приобретают сексуальный опыт и осознают собственные желания.

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