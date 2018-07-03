В Калифорнии родственники простились с умершим Джо Джексоном: фото

В понедельник, 2 июля, состоялась закрытая церемония прощания с отцом Майкла Джексона Джо Джексоном, который умер 27 июня в результате прогрессирующей болезни.

Церемония была частной и закрытой от прессы. Об этом сообщает издание TMZ.

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Джо Джексона похоронили на том же кладбище в северном пригороде Лос-Анджелеса Глендейле, где похоронен его сын Майкл Джексон.

На прощание собрались дочь Джо певица Джанет Джексон с маленьким сыном и другие родственники музыкального менеджера.

Отмечается, что общественная служба состоится в ближайшее время.



Фото с похорон джо Джексона/TMZ

Кто такой Джо Джексон? Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец короля поп-музыки Майкла Джексона. В начале 1960-х он создал музыкальную группу Jackson 5.