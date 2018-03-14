В кампейне косметики Ким Кардашян приняли участие ее мама и бабушка: стильные фото

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поразила серией новых снимков, на которых стоит вместе с 62-летней мамой и 83-летней бабушкой. А все для кампейн новых консилеров "KKW Beauty".

Как известно, звезда уже длительное время занимается выпуском собственной косметической линии "KKW Beauty". Среди своих мейк-ап средств она предлагает косметику для женщин с разным цветом кожи.

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На этот раз она выпустила серию красивых консилеров, пригласив для кампейн продукции свою звездную маму Крис Дженнер и бабушку Мэри Джо Кэмпбелл.

Ким, которая недавно была блондинкой, решила дополнить имидж своих родных тоже белыми париками. Фотографии получились очень эффектными. На одних фотографиях три звезды выбрали контрастные черные водолазки, а на других – свитера молочного цвета. Относительно макияжей, то они выглядели просто роскошно.

Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)​

Ким Кардашян и мама Крис Дженнер​

Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)​



Ким Кардашян

Мэри Джо Кэмпбелл

Я хотела показать, что необязательно быть юной моделью, чтобы хорошо выглядеть. Также важно убедить наших покупателей, что консилеры работают одинаково хорошо на всех типах кожи,

– сказала Ким, анонсируя, что новая продукция появится на сайте бренда 23 марта.

Кроме фотографий с женщинами из клана Кардашян-Дженнер, в кампейн представлены снимки девушек разного возраста и оттенков кожи.

Девушки с рекламой новых консилеров от "KKW Beauty"​



Новая продукция "KKW Beauty"