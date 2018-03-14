22:02
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

В кампейне косметики Ким Кардашян приняли участие ее мама и бабушка: стильные фото

48 Читати новину українською
Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа) для
Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа) для "KKW Beauty" / kkwbeauty.com

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поразила серией новых снимков, на которых стоит вместе с 62-летней мамой и 83-летней бабушкой. А все для кампейн новых консилеров "KKW Beauty".

Как известно, звезда уже длительное время занимается выпуском собственной косметической линии "KKW Beauty". Среди своих мейк-ап средств она предлагает косметику для женщин с разным цветом кожи.

Читайте также: Ким Кардашян составила список своих врагов и послала им собственные духи: фото

На этот раз она выпустила серию красивых консилеров, пригласив для кампейн продукции свою звездную маму Крис Дженнер и бабушку Мэри Джо Кэмпбелл.

Ким, которая недавно была блондинкой, решила дополнить имидж своих родных тоже белыми париками. Фотографии получились очень эффектными. На одних фотографиях три звезды выбрали контрастные черные водолазки, а на других – свитера молочного цвета. Относительно макияжей, то они выглядели просто роскошно.

Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)​

Ким Кардашян и мама Крис Дженнер​

Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)​


Ким Кардашян

Мэри Джо Кэмпбелл

Я хотела показать, что необязательно быть юной моделью, чтобы хорошо выглядеть. Также важно убедить наших покупателей, что консилеры работают одинаково хорошо на всех типах кожи,
– сказала Ким, анонсируя, что новая продукция появится на сайте бренда 23 марта.

Кроме фотографий с женщинами из клана Кардашян-Дженнер, в кампейн представлены снимки девушек разного возраста и оттенков кожи.

Девушки с рекламой новых консилеров от "KKW Beauty"​


Новая продукция "KKW Beauty"


Новая продукция "KKW Beauty"

Теги: Красота LifeStyle Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Смерть по-новому: три дні без моргу
сегодня, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 12
Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
сегодня, 21:01 Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
Катерина Петренко 89
сегодня, 20:00 "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
Яніна Ткачук 246
Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
сегодня, 19:01 Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
Інна Жолобович 175
Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы
сегодня, 17:24 Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы
518
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук