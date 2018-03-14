В кампейне косметики Ким Кардашян приняли участие ее мама и бабушка: стильные фото
Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поразила серией новых снимков, на которых стоит вместе с 62-летней мамой и 83-летней бабушкой. А все для кампейн новых консилеров "KKW Beauty".
Как известно, звезда уже длительное время занимается выпуском собственной косметической линии "KKW Beauty". Среди своих мейк-ап средств она предлагает косметику для женщин с разным цветом кожи.
Читайте также: Ким Кардашян составила список своих врагов и послала им собственные духи: фото
На этот раз она выпустила серию красивых консилеров, пригласив для кампейн продукции свою звездную маму Крис Дженнер и бабушку Мэри Джо Кэмпбелл.
Ким, которая недавно была блондинкой, решила дополнить имидж своих родных тоже белыми париками. Фотографии получились очень эффектными. На одних фотографиях три звезды выбрали контрастные черные водолазки, а на других – свитера молочного цвета. Относительно макияжей, то они выглядели просто роскошно.
Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)
Ким Кардашян и мама Крис Дженнер
Мэри Джо Кэмпбелл (в центре), Крис Дженнер (слева) и Ким Кардашян (справа)
Ким Кардашян
Мэри Джо Кэмпбелл
Я хотела показать, что необязательно быть юной моделью, чтобы хорошо выглядеть. Также важно убедить наших покупателей, что консилеры работают одинаково хорошо на всех типах кожи,
– сказала Ким, анонсируя, что новая продукция появится на сайте бренда 23 марта.
Кроме фотографий с женщинами из клана Кардашян-Дженнер, в кампейн представлены снимки девушек разного возраста и оттенков кожи.
Девушки с рекламой новых консилеров от "KKW Beauty"
Новая продукция "KKW Beauty"
Новая продукция "KKW Beauty"