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      В Канаде хоккеисты вышли на лед в вышиванках с трезубцем, а лед забросали колбасой: фото и видео

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      Хоккеисты "Давфин Кингз" в вышиванках
      Хоккеисты "Давфин Кингз" в вышиванках / twitter Dauphin Kings

      В канадском городе Давфин состоялась традиционная "Украинская ночь" (Ukrainian Night), во время которой хоккеисты местной команды "Давфин Кингз" (Dauphin Kings) вышли на лед в одежде с украинским трезубцем.

      Городок Давфин – в провинции Манитоба, где много выходцев из Украины. Каждый год они организуют "Украинскую ночь", или "Вечер украинского наследия".

       

      Читайте также: Институт просвещения. Вышиванка – гордость Украины


      Хоккеисты "Давфин Кингз" в вышиванках

      На этот раз право первого вбрасывания получил известный тренер Барри Троц. Однако бросал он не шайбу, а два куска колбасы.


      Вброс от Барри Троц перед матчем

       

      Предки Барри Троц – тоже выходцы из Украины. А сам он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли – самый престижный трофей НХЛ с клубом "Вашингтон Кэпиталс". Перед тем как помощник тренера сборной Канады он побеждал на чемпионате мира 2003 года. Сейчас Барри Троц возглавляет "Нью-Йорк Айлендерс".

      Баррі Троц во время матча

      Во время перерыва в чемпионате на Матч всех звезд Барри Троц посетил городок Давфин. Он также вошел в раздевалку местной команды, которая и играла этот матч.

       

      Кроме того, в матче во время "Украинской ночи" есть традиция забрасывать лед колбасой

      Видео заброса ледовой арены колбасой

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      Теги: Спорт Традиции Канада Хоккей
      Источник: 24 Канал
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