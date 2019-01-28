В Канаде хоккеисты вышли на лед в вышиванках с трезубцем, а лед забросали колбасой: фото и видео

В канадском городе Давфин состоялась традиционная "Украинская ночь" (Ukrainian Night), во время которой хоккеисты местной команды "Давфин Кингз" (Dauphin Kings) вышли на лед в одежде с украинским трезубцем.

Городок Давфин – в провинции Манитоба, где много выходцев из Украины. Каждый год они организуют "Украинскую ночь", или "Вечер украинского наследия".

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Хоккеисты "Давфин Кингз" в вышиванках

На этот раз право первого вбрасывания получил известный тренер Барри Троц. Однако бросал он не шайбу, а два куска колбасы.



Вброс от Барри Троц перед матчем

Предки Барри Троц – тоже выходцы из Украины. А сам он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли – самый престижный трофей НХЛ с клубом "Вашингтон Кэпиталс". Перед тем как помощник тренера сборной Канады он побеждал на чемпионате мира 2003 года. Сейчас Барри Троц возглавляет "Нью-Йорк Айлендерс".

Баррі Троц во время матча

Во время перерыва в чемпионате на Матч всех звезд Барри Троц посетил городок Давфин. Он также вошел в раздевалку местной команды, которая и играла этот матч.

Our players did not know this was coming. It will be something they never forget. Thank you Barry.#MJHL #RiseAgain pic.twitter.com/6m9mNhabVi — Dauphin Kings (@dauphinkings) 27 січня 2019 р.

Кроме того, в матче во время "Украинской ночи" есть традиция забрасывать лед колбасой

Видео заброса ледовой арены колбасой

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