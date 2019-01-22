В Киеве частично ограничили движение транспорта: список улиц

22 января из-за мероприятия ко дню Соборности в Киеве ограничили движение для автомобилей, а также общественного транспорта.

В частности, частично перекрыты прилегающие к Софийской площади улицы – Владимирская, Софиевская, Рыльского, Малая Житомирская, а также у памятника погибшим участникам Революции Достоинства – на пересечении улицы Грушевского и Петровской аллеи.

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Майдан Независимости, Крещатик и Европейская площадь будут перекрыты с 12:00 и до окончания мероприятий.

Из-за этого в столице образовались огромные пробки: в направлении центра города стоит проспект Победы, Набережное шоссе, бульвар Леси Украинки, улицы Вадима Гетьмана и Большая Житомирская.

Авто передвигаются очень медленно, скорость движения на некоторых участках дороги достигает всего пять километров в час.

Смотрите видео: где в Киеве перекрыли движение – карта

Напомним, журналисты 24 канала рассказали, как будут отмечать столетие Дня Соборности в разных городах Украины.