В Киеве иностранцы пытались переехать мужчину, который попросил выключить музыку (видео 18+)

В Киеве мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, после чего – разбил в их машине лобовое стекло. Из-за этого между горожанами и иностранцами возникла драка. Один мужчина задержан, двое киевлян – госпитализированы.

Инцидент произошел 12-го августа на улице Бориса Гмыри. Злоумышленник угрожал убить мужчину, находясь в салоне полицейской машины, об этом сообщает Информатор.

Читайте также: Разбой на Киевщине: приехали "разобраться" с должником, а попали за решетку

По предварительным данным, иностранцы являются студентами в одном из украинских ВУЗов. Посреди ночи их компания громко включила музыку в своей машине, которую расположили под жилым домом.

В то же время выпивший киевлянин сделал агрессивное замечание молодым людям. Им это не понравилось – водитель пытался переехать мужчину.

Возмутившись, украинец разбил лобовое стекло их автомобиля.



В Киеве выпивший мужчина разбил лобовое стекло, потому что на него пытались наехать

После этого между оппонентами возник конфликт, в результате которого двух местных жителей госпитализировали.

Правоохранителям таки пришлось задержать одного из иностранцев из-за слишком агрессивного поведения.

Зато с патрульной машины задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и угрожал убить мужчину, который разбил лобовое стекло.

Также на видеозаписи видно, как другой участник конфликта закрывает камеру рукой и просит оператора прекратить съемку.



Иностранец угрожал местному жителю расправой

Друзья задержанного иноязычного студента уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания – темный цвет кожи.

Драгер показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя, в то время, как допустимая норма за рулем – 0,2 промилле.



Иностранцы обвинили киевлян в расизме

Агрессивный иностранец угрожает мужчине расправой из полицейского авто (18+):