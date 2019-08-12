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      В Киеве иностранцы пытались переехать мужчину, который попросил выключить музыку (видео 18+)

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      В Киеве иностранцы пытались переехать мужчину
      В Киеве иностранцы пытались переехать мужчину / Информатор

      В Киеве мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, после чего – разбил в их машине лобовое стекло. Из-за этого между горожанами и иностранцами возникла драка. Один мужчина задержан, двое киевлян – госпитализированы.

      Инцидент произошел 12-го августа на улице Бориса Гмыри. Злоумышленник угрожал убить мужчину, находясь в салоне полицейской машины, об этом сообщает Информатор.

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      По предварительным данным, иностранцы являются студентами в одном из украинских ВУЗов. Посреди ночи их компания громко включила музыку в своей машине, которую расположили под жилым домом.

      В то же время выпивший киевлянин сделал агрессивное замечание молодым людям. Им это не понравилось – водитель пытался переехать мужчину.

      Возмутившись, украинец разбил лобовое стекло их автомобиля.

      У Києві чоловік напідпитку розбив лобове скло, бо на нього намагались наїхати
      В Киеве выпивший мужчина разбил лобовое стекло, потому что на него пытались наехать

      После этого между оппонентами возник конфликт, в результате которого двух местных жителей госпитализировали.

      Правоохранителям таки пришлось задержать одного из иностранцев из-за слишком агрессивного поведения.

      Зато с патрульной машины задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и угрожал убить мужчину, который разбил лобовое стекло.

      Также на видеозаписи видно, как другой участник конфликта закрывает камеру рукой и просит оператора прекратить съемку.

      Сутичка в Києві
      Иностранец угрожал местному жителю расправой

      Друзья задержанного иноязычного студента уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания – темный цвет кожи.

      Драгер показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя, в то время, как допустимая норма за рулем – 0,2 промилле.

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      Агрессивный иностранец угрожает мужчине расправой из полицейского авто (18+):

       

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости Киева Криминальные новости
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