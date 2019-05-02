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      В Киеве из-за застройки Протасового Яра вспыхнули беспорядки, есть задержанные: фото, видео

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      В Киеве активисты протестуют против застройки Протасового Яра
      В Киеве активисты протестуют против застройки Протасового Яра / https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/

      В Киеве прошли протесты активистов, которые пытаются остановить вырубку деревьев в парке "Протасов Яр" под незаконную застройку. Между ними и неизвестными, которые защищали строительство, вспыхнули столкновения. Полиция задержала нескольких человек.

      Как сообщает dtp.kiev.ua, активисты перекрыли часть дороги деревьями, которые срубили представители застройки.

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      Полиции удалось оттеснить протестующих, после чего они пошли к пешеходному переходу и начали ходить по нему из стороны в сторону, перекрыв таким образом дорогу. При этом, активисты понемногу пропускают автомобили, но движение транспорта замедлилось.

      На месте были слышны взрывы, дым, присутствуют много правоохранителей, а потом приехали две скорые помощи.


      Активисты перекрыли дорогу возле Протасового Яра в Киеве

      На помощь застройщику пришли неизвестные парни "спортивной внешности", которые забросали митингующих камнями.

      Заметим, в Протасовом Яру застройщик возобновил строительство жилого комплекса. Местные жители и ряд организаций выступают против этого, поэтому они попытались снести забор вокруг стройки.


      Протесты активистов в Протасовом Яру

      В Киеве активисты протестуют против застройки Протасового Яра

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики столкновения Новости Киева Новости недвижимости Строительство Скандальные застройки
      Источник: 24 канал
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