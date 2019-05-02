В Киеве из-за застройки Протасового Яра вспыхнули беспорядки, есть задержанные: фото, видео

В Киеве прошли протесты активистов, которые пытаются остановить вырубку деревьев в парке "Протасов Яр" под незаконную застройку. Между ними и неизвестными, которые защищали строительство, вспыхнули столкновения. Полиция задержала нескольких человек.

Как сообщает dtp.kiev.ua, активисты перекрыли часть дороги деревьями, которые срубили представители застройки.

Читайте также: В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку: что теперь на месте застройки

Полиции удалось оттеснить протестующих, после чего они пошли к пешеходному переходу и начали ходить по нему из стороны в сторону, перекрыв таким образом дорогу. При этом, активисты понемногу пропускают автомобили, но движение транспорта замедлилось.

На месте были слышны взрывы, дым, присутствуют много правоохранителей, а потом приехали две скорые помощи.



Активисты перекрыли дорогу возле Протасового Яра в Киеве

На помощь застройщику пришли неизвестные парни "спортивной внешности", которые забросали митингующих камнями.

Заметим, в Протасовом Яру застройщик возобновил строительство жилого комплекса. Местные жители и ряд организаций выступают против этого, поэтому они попытались снести забор вокруг стройки.



Протесты активистов в Протасовом Яру

В Киеве активисты протестуют против застройки Протасового Яра