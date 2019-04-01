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      В Киеве эвакуировали две тысячи человек из торгового центра "Глобус": известна причина

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      ТЦ "Глобус"
      ТЦ "Глобус" / relax.com.ua

      Правоохранители получили сообщение о заминировании торгового центра "Глобус" в Киеве. Из здания уже эвакуировали две тысячи посетителей. Пока взрывчатку не нашли.

      В полицию обратился работник "Глобуса". Именно он получил письмо, в котором говорилось о заминировании, на электронную почту, сообщила в комментарии 24 каналу заместитель начальницы отдела коммуникации Нацполиции в городе Киев Яна Неруш.

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      По состоянию на 14 час проверка здания, которое расположено на Майдане Независимости, и прилегающей территории на наличие взрывчатых веществ продолжается. На месте работают оперативники, патрульные, взрывотехническая служба, кинологи и спасатели.


      Из ТЦ "Глобус" эвакуировали около 2 тысяч человек // Нацполиция

      Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева
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