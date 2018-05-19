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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Киеве эвакуировали тысячу человек из ТЦ "Глобус"

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В Киеве эвакуировали тысячу человек из ТЦ
В Киеве эвакуировали тысячу человек из ТЦ "Глобус" / ТСН

Из-за сообщения о заминировании столичного ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости эвакуировали около тысячи человек.

Как сообщили Общественному радио в пресс-службе ГСЧС столицы, спасатели получили информацию о заминировании.

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В полиции Киеве сообщили, что письмо с информацией о возможном заминировании торгового центра поступило от неизвестных по электронной почте.

Людей эвакуировали в 16:25, помещения проверяют взрывотехники.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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