В Киеве люди остались без света: где сейчас находится скандальный застройщик Войцеховский

Несколько десятков людей перекрыли Харьковское шоссе, они требовали возобновить подачу электроэнергии.

По их словам, компания поставщик электроэнергии, без предупреждения прекратила оказывать услуги в их помещениях, оставив людей без света, отопления и воды.

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С этими домами уже не впервые подобные проблемы.

Много людей с детьми, с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, которые либо застряли, и не могут подняться на 25-26 этаж, либо в своих квартирах и не могут просто выйти,

– рассказала жительница дома Ольга.

Этот протест сильно возмутил водителей, которые не смогли проехать харьковским шоссе. Они злились и были правы, ведь застройщиком является скандальный Анатолий Войцеховский, который обманул более десяти тысяч киевлян, продав им квартиры без надлежащего количества документов.

Я знал, что такое Войцеховский, но не знал, что настолько там все коррумпировано,

– сказал житель ЖК "Маргарита" Александр.

Жилой комплекс, в котором проживают люди, оказался без всякого договора о подключении коммуникаций и без права на землю. Доделывали дома сами жильцы за свой счет.

Мы приняли решение, совместное, общим собранием, с разъяснениями: все средства, которые мы потратили на этот дом, а мы уже потратили более 8 миллионов гривен – все это финансируют жильцы дома,

– отметил житель ЖК "Маргарита" Александр.

Жителям домов Войцеховского, удалось самостоятельно заключить договор на поставку электроэнергии, отвести остальные коммуникации. Чего нельзя сказать о блокировщиках Харьковского шоссе. Им отключили электричество, из-за того, что поставщиком была компания-посредник, у которой оказались немалые долги – около 2 миллионов гривен.

А вот Анатолий Войцеховский неплохо себя чувствует. После того, как за него был внесен залог в суде в размере 14 миллионов гривен, уже на следующий день застройщик-аферист сбежал в Россию. Где совсем не занимается судьбой обманутых им жителей.