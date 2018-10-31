20:30
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      В Киеве люди остались без света: где сейчас находится скандальный застройщик Войцеховский

      49 Читати новину українською

      Несколько десятков людей перекрыли Харьковское шоссе, они требовали возобновить подачу электроэнергии.

      По их словам, компания поставщик электроэнергии, без предупреждения прекратила оказывать услуги в их помещениях, оставив людей без света, отопления и воды.

      Читайте также: В Киеве продают шоколад из оккупированного Донецка: в соцсетях показали фото

      С этими домами уже не впервые подобные проблемы.

      Много людей с детьми, с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, которые либо застряли, и не могут подняться на 25-26 этаж, либо в своих квартирах и не могут просто выйти,
      – рассказала жительница дома Ольга.

      Этот протест сильно возмутил водителей, которые не смогли проехать харьковским шоссе. Они злились и были правы, ведь застройщиком является скандальный Анатолий Войцеховский, который обманул более десяти тысяч киевлян, продав им квартиры без надлежащего количества документов.

      Я знал, что такое Войцеховский, но не знал, что настолько там все коррумпировано,
      – сказал житель ЖК "Маргарита" Александр.

      Жилой комплекс, в котором проживают люди, оказался без всякого договора о подключении коммуникаций и без права на землю. Доделывали дома сами жильцы за свой счет.

      Мы приняли решение, совместное, общим собранием, с разъяснениями: все средства, которые мы потратили на этот дом, а мы уже потратили более 8 миллионов гривен – все это финансируют жильцы дома,
      – отметил житель ЖК "Маргарита" Александр.

      Жителям домов Войцеховского, удалось самостоятельно заключить договор на поставку электроэнергии, отвести остальные коммуникации. Чего нельзя сказать о блокировщиках Харьковского шоссе. Им отключили электричество, из-за того, что поставщиком была компания-посредник, у которой оказались немалые долги – около 2 миллионов гривен.

      А вот Анатолий Войцеховский неплохо себя чувствует. После того, как за него был внесен залог в суде в размере 14 миллионов гривен, уже на следующий день застройщик-аферист сбежал в Россию. Где совсем не занимается судьбой обманутых им жителей.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Новости Киева
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      сегодня , 18:01 Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Украинские врачи считают, что Тимошенко угрожают депутаты
       1 августа 2012 , 17:22 2
      В Луганске открыли памятник тюремщику (Фото)
       30 мая 2013 , 06:05 2
      Украинский легионер отличился нереально красивым голом в Европе
       15 апреля 2017 , 17:00
      Фанаты Шахтера не собираются нарушать фанатское перемирие
       22 августа 2017 , 23:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук