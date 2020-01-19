В Киеве масштабный пожар охватил 16-этажный дом: фото, видео

В Киеве около полудня 19 января крупный пожар охватил 16-этажный дом на улице Каштановая, 15а. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, а черный дым быстро поднялся на верхние этажи.

На месте пожара работают спасатели и несколько пожарных расчетов, передает "Информатор". Они оперативно эвакуировали всех жителей дома.

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По предварительным данным, возгорание произошло около 12 часов в 3-комнатной квартире на 4 этаже. Одна из комнат полностью выгорела.

Из огня работники ГСЧС спасли женщину. Ее сразу передали врачам, а впоследствии госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет.



Пожар в многоэтажке Киева на Троещине / фото "Информатор"

Спасателям удалось ликвидировать огонь на 65 квадратных метрах около 13 часов.



Спасатели на месте пожара в Киеве / фото "Информатор"