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      В Киеве масштабный пожар охватил 16-этажный дом: фото, видео

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      Пожар в Киеве на Троещине / kiev.informator.ua

      В Киеве около полудня 19 января крупный пожар охватил 16-этажный дом на улице Каштановая, 15а. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, а черный дым быстро поднялся на верхние этажи.

      На месте пожара работают спасатели и несколько пожарных расчетов, передает "Информатор". Они оперативно эвакуировали всех жителей дома.

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      По предварительным данным, возгорание произошло около 12 часов в 3-комнатной квартире на 4 этаже. Одна из комнат полностью выгорела.

      Из огня работники ГСЧС спасли женщину. Ее сразу передали врачам, а впоследствии госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет.


      Пожар в многоэтажке Киева на Троещине / фото "Информатор"

      Спасателям удалось ликвидировать огонь на 65 квадратных метрах около 13 часов.


      Спасатели на месте пожара в Киеве / фото "Информатор"

       

       

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Постраждалі ГСЧС
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