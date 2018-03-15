В Киеве мужчина бросил взрывчатку в полицейских

В Деснянском районе столицы, на проспекте Маяковского, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Портал отмечает, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, или это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах.

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От взрыва устройства были повреждены полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

По предварительным данным, полицейские серьезно не пострадали. На портале отмечают, что на месте событий был человек в наручниках, который, вероятно, и является злоумышленником, что напал на полицейских.

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.