В Киеве мужчина стрелял по окнам домов: фото
В Соломенском районе Киева мужчина стрелял по окнам домов, 9 апреля полиция сообщила о его задержании.
Об этом говорится на сайте отдела коммуникации полиции Киева.
В полицию 7 апреля обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повредили пулей. А за несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.
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Правоохранители выяснили, что выстрелы произвели из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.
Личность стрелявшего установили. В отношении него открыли уголовное производство.
Стрельба в Киеве
Мужчина стрелял по окнам соседей
Источник: 24 Канал
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