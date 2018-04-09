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В Киеве мужчина стрелял по окнам домов: фото

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Мужчина обстрелял окна киевлян
Мужчина обстрелял окна киевлян / Полиция

В Соломенском районе Киева мужчина стрелял по окнам домов, 9 апреля полиция сообщила о его задержании.

Об этом говорится на сайте отдела коммуникации полиции Киева.

В полицию 7 апреля обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повредили пулей. А за несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

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Правоохранители выяснили, что выстрелы произвели из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.

Личность стрелявшего установили. В отношении него открыли уголовное производство.

Стрельба в Киеве


Мужчина стрелял по окнам соседей

Теги: Криминальные новости Оружие Новости Киева
Источник: 24 Канал
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