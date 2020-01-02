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      В Киеве мужчина вылил на людей 2 котелка горячего глинтвейна: подробности инцидента, фото

      77 Читати новину українською
      Этот мужчина разлил несколько котелков с горячим глинтвейном на людей / Фото из соцсетей Kyiv Operative

      Инцидент произошел на Контрактовой площади столицы, где к праздникам разместили "рождественский городок". Возле одной из палаток нетрезвый мужчина поскандалил с продавщицей и перевернул котелки с горячим напитком.

      Возмутительная ситуация произошла вечером 1 января. О ней сообщили в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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      Пьяный мужчина разлил (непонятно пока случайно или специально) 2 котелка с глинтвейном. Все бы ничего, но при этом ожоги получили покупатели, продавец и ребенок семи лет, которые проходили рядом,
      – говорится в сообщении.

      Там добавляют: по приезду полиции мужчина все отрицал и настаивал на проведении экспертизы, говорил, что документов на этот алкоголь у продавца нет.


      Этот мужчина перевернул котелки с глинтвейном на рождественской ярмарке в Киеве/ фото из соцсетей


      Горячий напиток обжег продавщицу/ фото из соцсетей

      В комментарии "Сегодня" начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук прояснил ситуацию.

      Пьяный мужчина действительно перевернул несколько котелков с глинтвейном. По информации медиков, ребенок при этом не пострадал и подобного обращения не зафиксировали,
      – отметил он.

      Вместе с тем, Ткачук подтвердил, что на месте действительно пострадала женщина-продавец, которой 51 год. Она получила ожоги первой степени и от госпитализации отказалась, а позже вообще продолжила свою работу.


      Мужчину задержали/ фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Киева Новогодние праздники Полиция
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