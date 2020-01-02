В Киеве мужчина вылил на людей 2 котелка горячего глинтвейна: подробности инцидента, фото

Инцидент произошел на Контрактовой площади столицы, где к праздникам разместили "рождественский городок". Возле одной из палаток нетрезвый мужчина поскандалил с продавщицей и перевернул котелки с горячим напитком.

Возмутительная ситуация произошла вечером 1 января. О ней сообщили в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

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Пьяный мужчина разлил (непонятно пока случайно или специально) 2 котелка с глинтвейном. Все бы ничего, но при этом ожоги получили покупатели, продавец и ребенок семи лет, которые проходили рядом,

– говорится в сообщении.

Там добавляют: по приезду полиции мужчина все отрицал и настаивал на проведении экспертизы, говорил, что документов на этот алкоголь у продавца нет.



Этот мужчина перевернул котелки с глинтвейном на рождественской ярмарке в Киеве/ фото из соцсетей



Горячий напиток обжег продавщицу/ фото из соцсетей

В комментарии "Сегодня" начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук прояснил ситуацию.

Пьяный мужчина действительно перевернул несколько котелков с глинтвейном. По информации медиков, ребенок при этом не пострадал и подобного обращения не зафиксировали,

– отметил он.

Вместе с тем, Ткачук подтвердил, что на месте действительно пострадала женщина-продавец, которой 51 год. Она получила ожоги первой степени и от госпитализации отказалась, а позже вообще продолжила свою работу.



Мужчину задержали/ фото из соцсетей