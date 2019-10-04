В Киеве на выходные перекроют центр, ближние улицы и мосты: карта

В КГГА сообщили, что с вечера пятницы, 4 октября, движение в центре ограничат. А все из-за 10-го Киевского международного марафона, который продлится два дня. Какие улицы и мосты стоит объезжать – смотрите ниже.

На выходных полностью закрытыми будут улицы Трехсвятительская и Владимирская до улицы Софиевская, частично перекроют и Крещатик.

Интересно! Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября

С 21:00 в пятницу и до утра воскресенья перекроют движение на Михайловской площади, улице Аллы Тарасовой, Малой Житомирской и по Владимирскому проезду.

В субботу, 5 октября, от обеда и до вечера машины не смогут проехать по Крещатику, Большой Васильковской и по бульвару Тараса Шевченко.

А в воскресенье, 6 октября, спортсмены утром и до 16 часов будут бежать марафонскую дистанцию. Поэтому закроют движение почти по всем улицам Подола и центра города до площади Победы, перекроют Труханов остров и несколько мостов. Поэтому советуем заранее планировать свои маршруты.



На выходных 5-6 октября будет перекрыто центр Киева