21:27
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
      Вєсті.UA
      20:19, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      В Киеве на выходные перекроют центр, ближние улицы и мосты: карта

      72 Читати новину українською
      В Киеве на выходные перекроют центр, многие улицы и мосты
      В Киеве на выходные перекроют центр, многие улицы и мосты / 5 канал

      В КГГА сообщили, что с вечера пятницы, 4 октября, движение в центре ограничат. А все из-за 10-го Киевского международного марафона, который продлится два дня. Какие улицы и мосты стоит объезжать – смотрите ниже.

      На выходных полностью закрытыми будут улицы Трехсвятительская и Владимирская до улицы Софиевская, частично перекроют и Крещатик.

      Интересно! Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября

      С 21:00 в пятницу и до утра воскресенья перекроют движение на Михайловской площади, улице Аллы Тарасовой, Малой Житомирской и по Владимирскому проезду.

      В субботу, 5 октября, от обеда и до вечера машины не смогут проехать по Крещатику, Большой Васильковской и по бульвару Тараса Шевченко.

      А в воскресенье, 6 октября, спортсмены утром и до 16 часов будут бежать марафонскую дистанцию. Поэтому закроют движение почти по всем улицам Подола и центра города до площади Победы, перекроют Труханов остров и несколько мостов. Поэтому советуем заранее планировать свои маршруты.

      На вихідних 5-6 жовтня буде перекрито центр Києва
      На выходных 5-6 октября будет перекрыто центр Киева

      blog_ava
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      сегодня
      4617
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Спорта Новости Украины Новости Киева КГГА Дороги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно
      сегодня , 21:05 "Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно
      Світлана Попова 94
      Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией
      сегодня , 20:40 Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией
      Емал Набі 122
      Импичмент жестоко плавит Трампа
      сегодня , 20:30 Импичмент жестоко плавит Трампа
      Іван Яковина 134
      Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      сегодня , 20:10 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      Леся Виговська 170
      ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике
      сегодня , 19:02 ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук