В Киеве начнут дезинфицировать жилые дома из-за распространения Covid-2019

Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки. На такие меры столичные власти уже выделили немалую сумму.

Відповідне рішення прийняла постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це мовиться на сайті КМДА.

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Департаменту економіки та інвестицій, а також департаменту фінансів виконавчого органу КМДА в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 мільйонів гривень на проведення заходів з дезінфекції житлових багатоквартирних будинків,

– мовиться у документі.

Окрім того, з 23 березня киянам не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики, а громадським транспортом столиці зможуть користуватися лише медичні працівники, правоохоронці, комунальники, продавці продуктових магазинів та працівники аптек.

Увага! Станом на ранок 22 березня у Києві зареєстровано 7 випадків інфікування Covid-2019.



Карантинні обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу