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      В Киеве начнут дезинфицировать жилые дома из-за распространения Covid-2019

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      Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки. На такие меры столичные власти уже выделили немалую сумму.

      Відповідне рішення прийняла постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це мовиться на сайті КМДА.

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      Департаменту економіки та інвестицій, а також департаменту фінансів виконавчого органу КМДА в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 мільйонів гривень на проведення заходів з дезінфекції житлових багатоквартирних будинків,
      – мовиться у документі.

      Окрім того, з 23 березня киянам не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики, а громадським транспортом столиці зможуть користуватися лише медичні працівники, правоохоронці, комунальники, продавці продуктових магазинів та працівники аптек.

      Увага! Станом на ранок 22 березня у Києві зареєстровано 7 випадків інфікування Covid-2019.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 КГГА Новости Киева
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