В Киеве начнут дезинфицировать жилые дома из-за распространения Covid-2019
Коммунальщики Киева будут бороться с коронавирусом, обрабатывая дезинфицирующими средствами жилые многоэтажки. На такие меры столичные власти уже выделили немалую сумму.
Відповідне рішення прийняла постійна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це мовиться на сайті КМДА.
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Департаменту економіки та інвестицій, а також департаменту фінансів виконавчого органу КМДА в установленому порядку забезпечити виділення цільових коштів у розмірі 23 мільйонів гривень на проведення заходів з дезінфекції житлових багатоквартирних будинків,
– мовиться у документі.
Окрім того, з 23 березня киянам не можна буде відвідувати дитячі та спортивні майданчики, а громадським транспортом столиці зможуть користуватися лише медичні працівники, правоохоронці, комунальники, продавці продуктових магазинів та працівники аптек.
Увага! Станом на ранок 22 березня у Києві зареєстровано 7 випадків інфікування Covid-2019.
Карантинні обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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