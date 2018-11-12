В Киеве неизвестные облили футбольного журналиста кефиром: в ФФУ отрицают свою причастность

В Киеве неизвестные молодые люди, скрывая лица, ворвались в помещение информационного агентства "Интерфакс-Украина", где проходила пресс-конференция на тему "Коррупция в украинском футболе".

На опубликованной "Интерфакс-Украина" видео-трансляции на Youtube можно увидеть компанию неизвестных людей в балаклавах, которые потребовали прекратить мероприятие.

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Злоумышленники начали выключать свет, а после этого облили кефиром спикеров пресс-конференции – спортивного журналиста, главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова и адвоката, представителя ОО "Инициативы будущего" Олега Скупинского.

Эти лица аргументировали свои действия тем, что они простые неравнодушные граждане и представители "общественной организации", что это мероприятие проводят "сепаратисты", а также заявили, что Олег Скупинский сам, якобы, является фигурантом уголовного дела.

Позже Федерация футбола Украины на своей странице в Facebook опровергла свою причастность к ситуации на пресс-конференции с участием главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова и юриста Олега Скупинского.

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В федерации заявили, что не имеют никакого отношения к этому инциденту, который был искусственно создан с целью дискредитировать работу организации. Кроме того, Федерация настаивает, что активность организации "Инициатива будущего", представителем которой является Скупинский, связана исключительно с поливкой грязью Федерации и ее руководителей.

Момент обливания молодчиками Франкова кефиром-с 16: 45

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