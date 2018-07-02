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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве неизвестные открыли стрельбу на рынке и забрали деньги

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В Киеве неизвестные открыли стрельбу на рынке и забрали деньги
В Киеве неизвестные открыли стрельбу на рынке и забрали деньги / Полиция Киева

В Киеве на рынке двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации рынка, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранение ног.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киеве.

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Как отметили правоохранители, сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00. По вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.

Два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской,
– заявили работники полиции.

Правоохоронці опитали свідків подіїПравоохранители опросили свидетелей происшествия

Раненая женщина сейчас находится в больнице. На месте работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, недавно дерзкий разбой устроила банда в селе Язловчик под Бродами, что на Львовщине. Они ворвались в дом и жестоко пытали семью.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 канал
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