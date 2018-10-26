В Киеве неизвестные похитили из авто около 800 тысяч гривен: видео

В Киеве на бульваре Кольцова мужчина стал жертвой ограбления во время ремонта авто. Пока менял колесо, из машины похитили сумку с деньгами.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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Воры вытащили из салона автомобиля сумку, в которой находились документы и 800 тысяч гривен. Сразу после этого злоумышленник сел в свой автомобиль и вместе с сообщником бросился бежать. Потерпевший побежал за ними, но преступники сбили его и провезли на капоте.



Преступники сбили потерпевшего и провезли на капоте

Свидетели преступления помогли заблокировать бандитов. Одного из них задержала полиция, а другому удалось убежать.

Смотрите видео похищения 800 тысяч денег из авто в Киеве: