В Киеве неизвестные похитили из авто около 800 тысяч гривен: видео
В Киеве на бульваре Кольцова мужчина стал жертвой ограбления во время ремонта авто. Пока менял колесо, из машины похитили сумку с деньгами.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
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Воры вытащили из салона автомобиля сумку, в которой находились документы и 800 тысяч гривен. Сразу после этого злоумышленник сел в свой автомобиль и вместе с сообщником бросился бежать. Потерпевший побежал за ними, но преступники сбили его и провезли на капоте.
Преступники сбили потерпевшего и провезли на капоте
Свидетели преступления помогли заблокировать бандитов. Одного из них задержала полиция, а другому удалось убежать.
Смотрите видео похищения 800 тысяч денег из авто в Киеве:
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